Tek gol yedikleri ligi namağlup tamamladılar Kayseri Şekerspor U-17’den önemli başarı

Kayseri U17 Futbol Ligi A Grubu'nda yer alan Kayseri Şekerspor, ligi namağlup tamamlarken 36 gol attığı maçlar sonunda kalesinde sadece 1 gol gördü.

Dün oynanan maçlar ile sona eren U17 Ligi A Grubu'nu lider olarak tamamlayan Kayseri Şekerspor, mağlubiyet yüzü görmedi. Klasman grubunda oynadığı 7 maçta 6 galibiyet,1 beraberlik alan YeşilBeyazlı takım kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Buna karşılık rakip fileleri tam 36 kez havalandıran güçlü ekip, maç başına ortalama 5.1 gol ortalaması ile oynadı. Bu başarı ile PlayOff hakkı kazanan Kayseri Şekerspor’da tek hedef Kayseri şampiyonu olarak U17 Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmek.

KAYSERİ 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:03

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:33

YATSI 19:49

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