Kayseri'de minibüs ve traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

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Kayseri'de dün gece meydana gelen ve 10 kişinin yaralandığı kazada, yaralılardan ikisi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Kuruköprü mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı'nda meydana gelen kazada 38 GA 045 plakalı traktör ile 38 TK 977 plakalı minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada S.B., G.E.K., U.E.B., S.K., E.B., U.B., Y.K., F.B. ve H.K. yaralandı.

Yaralılardan U.B. ve H.K. kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAYSERİ 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:03

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