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Başakpınar'da hizmet coşkusu

İHA

Talas Belediye'sinin kırsal mahallelerde yaptığı 'Belediye Mahallemizde' çalışmasının son durağı Başakpınar oldu. Buradaki coşkulu kalabalık eşliğinde gerçekleyen törende konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'dan övgüyle bahsederek, "Bu hizmetlerinden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Öyle zannediyorum ki Kayseri'ye örnek olduğu gibi, önümüzdeki günlerde birçok belediye bu yaptığını örnek alacak." dedi.

Başakpınar'da hizmet coşkusu

Talas Belediye’sinin kırsal mahallelerde yaptığı ‘Belediye Mahallemizde’ çalışmasının son durağı Başakpınar oldu. Buradaki coşkulu kalabalık eşliğinde gerçekleyen törende konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’dan övgüyle bahsederek, “Bu hizmetlerinden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Öyle zannediyorum ki Kayseri’ye örnek olduğu gibi, önümüzdeki günlerde birçok belediye bu yaptığını örnek alacak.” dedi.
Mahalle meydanında düzenlenen törene Mehmet Özhaseki ve Başkan Yalçın’ın yanı sıra, meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda mahalleli katıldı. Buradaki konuşmasında Başkan Yalçın ile yıllarca birlikte çalıştığına dikkat çeken Özhaseki, “Mustafa Bey, benim yaklaşık 20 yıllık mesai arkadaşım. Belediyede ilk günlerimizde de vardı son günlerimizde de beraber olduk. İyi günler, zor günler hep beraber geçti. Orada çalışkanlığını, dürüstlüğünü ve Allah razı olsun fedakarlığını gördük. Bundan dört yıl kadar önce ülkemizin doğu ve güneydoğusunda lanet bir örgüt var. Evlatlarımızı şehit eden katil bir örgüt. O cani örgüt faaliyetlerini belediye destekli devam ettirince biz orada Van, Diyarbakır gibi illere kayyum atadık. Mustafa Yalçın başkanımıza da ihtiyaç düştü. Kendisini aradım ve belediyeyi bilen birisi lazım ya Diyarkabır ya Van, birini tercih et seni gönderelim hiç değilse ahir ömründe sen de orada ilminin zekatını vermiş ol, bildiklerini yaparak bir hayır işlemiş ol dedim. Benden bir gün müsaade isteyip Van’a gitmeyi tercih etti. Bir bağı bile yoktur Van’da ama devlet görevi, millet görevi olunca sağ olsun beni kırmadı gitti oralarda senelerce hizmet etti. Ben de bakanlık dönemimde ziyaret ettiğimde bizim Kayseri’deki belediyecilik anlayışını modelini oraya götürdüğünü gördüm. Orada hizmet etmekten ziyade kafası ideolojik olarak bölünmüşlük üzerine kurulu olan tiplere belediyecilik nedir, hizmet nasıl yapılır, insanların duası nasıl alınır onları göstermeye başlamış. Bu fedakârlığını da oradaki herkes takdir etmiş. Ben de burada sizlerin huzurunda bir kez daha bu yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Daha sonra sözü Başkan Yalçın’ın Talas’taki çalışmalarına getiren Özhaseki, “Allah razı olsun şimdi bilgisini birikimini buralarda kullanıyor. Yeni bir şey başlattı. Öyle zannediyorum ki Kayseri’ye örnek olduğu gibi, önümüzdeki günlerde birçok belediye bu yaptığını örnek alacak. Kendisinin de söylediği gibi hanımların bahar gelirken bahar temizliği, kış gelirken kış hazırlığı gibi çalışmalar. Şimdi burada bu hizmet yapılıyor gelecek yıl yine yapılacak, sonraki yıl yine. Saydığı hizmetleri sırasıyla yine yapacak. Ellerine sağlık. Allah razı olsun diye dua ediyorum teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
Törende kısa bir konuşma yapan Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, “Bundan önceki 45 belediye mahallemizde programına katıldım. Daha önceki konuşmalarımda belirttiğim gibi bu proje Türkiye’ye örnek olacak projedir. Talas ve Büyükşehir belediyelerimiz, KASKİ, KCETAŞ, mahallemize en güzel hizmeti getiriyorlar. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Törende Kaymakam Güney’in ardından konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Başakpınar’a belediye başkanı olmadan önce Mehmet Özhaseki ile hizmete başladıklarını belirterek, “Büyükşehir Belediyeler Kanunu’nun çıkmasında sayın bakanımızın çok emekleri var. Buradaki amaç merkez ile kırsal arasındaki farkın azaltılması. Kanal, su, doğalgaz, stat derken birçok hizmet getirdik. Şimdi burada 4045 iş makinesi 95100 kadar personelle 5 gün boyunca burada kadınların bahar temizliği gibi çalışacağız. Diğer büyük yatırımları da sonra yapmaya başlayacağız.” dedi.
Başakpınarlı belediye meclis üyesi Mustafa Çalıksoy ve mahalle muhtarı Cemalettin Sivritaş ise, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Özhaseki eşliğindeki protokol, iş makinelerine start vererek çalışmaları başlattı. Ardından ortaokula geçen Özhaseki ve beraberindekiler, ellerine rulo fırça alıp okulun duvarını boyadı.

KAYSERİ

30 Eylül 2019 Pazartesi

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