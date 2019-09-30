Gülbahar Gözütok’tan büyük başarı

2729 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan Internatıonal Turkısh Open Grand Prıx Karate Tournament müsabakalarında Gülbahar Gözütok’tan bir büyük başarı daha geldi.

Daha önce katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılarıyla göz dolduran Kayserili sporcu Gülbahar Gözütok İstanbul’da yapılan Internatıonal Turkısh Open Grand Prıx Karate Tournament müsabakalarında Genç Bayan Kumite 59kg + kategorisinde Türkiye'yi temsil etti.

Zorlu rakiplerle mücadele eden Gülbahar Gözütok Genç Bayan Kumite 59kg+ ve kumite takım halinde de üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, uluslararası müsabakada milli forma ile başarısıyla ön plana çıkan Gülbahar Gözütok’u tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

KAYSERİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

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