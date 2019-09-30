Kayseri 1. Amatör Küme’de 2. haftada 34 gol atıldı

Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında 2. hafta geride kaldı. İki grupta 10 karşılaşmanın oynandığı Birinci Amatör Küme tam 34 gol atıldı.

En gollü karşılaşmalar ise Tomarza BelediyesporArgıncık Esnafspor ve Palasspor ve Kafkasspor maçları oldu. Tam 6’şar golün atıldığı karşılaşmalarda Tomarza Belediyespor ile Argıncık Esnafspor 33 berabere kalırken, Palasspor ise Kafkasspor’u 42 mağlup etmeyi başardı. İşte 2.haftanın sonuçları şu şekilde;

Başakpınar Belediyespor 11 Argıncıkspor

Kayserigücü FK 41 Sanayi Esnafspor

Amarat Gençlikspor 21 Esentepespor

Palasspor 42 Kafkasspor

Kayseri OSB Atletikspor 11 Makfitspor

Yeşilhisar Belediyespor 02 Akkışla Gençlikspor

Güneşspor 00 Erciyes Reşadiye Gençlikspor

Yerköyspor 13 Yavuzspor

Büyüleyenspor 13 Yeni Esenspor

Tomarza Belediyespor 33 Argıncık Esnafspor

Gültepespor (BAY)

KAYSERİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:26

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:30

YATSI 19:46

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