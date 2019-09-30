Kayseri 1. Amatör Küme’de 2. haftada 34 gol atıldı

Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında 2. hafta geride kaldı. İki grupta 10 karşılaşmanın oynandığı Birinci Amatör Küme tam 34 gol atıldı.
En gollü karşılaşmalar ise Tomarza BelediyesporArgıncık Esnafspor ve Palasspor ve Kafkasspor maçları oldu. Tam 6’şar golün atıldığı karşılaşmalarda Tomarza Belediyespor ile Argıncık Esnafspor 33 berabere kalırken, Palasspor ise Kafkasspor’u 42 mağlup etmeyi başardı. İşte 2.haftanın sonuçları şu şekilde;
Başakpınar Belediyespor 11 Argıncıkspor
Kayserigücü FK 41 Sanayi Esnafspor
Amarat Gençlikspor 21 Esentepespor
Palasspor 42 Kafkasspor
Kayseri OSB Atletikspor 11 Makfitspor
Yeşilhisar Belediyespor 02 Akkışla Gençlikspor
Güneşspor 00 Erciyes Reşadiye Gençlikspor
Yerköyspor 13 Yavuzspor
Büyüleyenspor 13 Yeni Esenspor
Tomarza Belediyespor 33 Argıncık Esnafspor
Gültepespor (BAY)
KAYSERİ
01 Ekim 2019 Salı
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