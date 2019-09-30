Genç Develi'liler Derneğinin Yeni Başkanı Cengiz Avcılar Oldu

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İstanbul Genç Develi'lliler olağan kongresi yapıldı. Kongreye 2 adayla girildi.

Cengiz Avcılar ve Ali Karataş'ın yarıştığı kongrede oyların çoğunluğunu alan Cengiz Avcılar yeni başkan oldu.

Genç Develi'liler Dernek Başkanlığına seçilen Cengiz Avcılar kongreye katılım sağlayan oy veren ve vermeyen herkese teşekkür etti. Cengiz Avcılar bir önceki dönem Başkanlık yapan Mehmet Sabah'a hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

KAYSERİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

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