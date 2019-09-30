Süper Amatör Küme’de 2.hafta geride kaldı

Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de hafta sonu oynanan 2.hafta maçlarındaki ile tamamlandı.
Oynanan 7 karşılaşma sonrası 24 gol atıldı. En gollü karşılaşma ise Talas Anayurtspor ile Kayseri Sağlıkpor maçı oldu. Tam 6 golün atıldığı karşılaşmada gülen Talas Anayurtspor oldu. İşte haftanın toplu sonuçları şu şekilde;
Süper Amatör Küme 2.Hafta sonuçları
Kayseri Demirspor 11 Kayseri Şekerspor
Kocasinan Şimşekspor 12 Develispor
Esen Makina Belsinspor 10 M.P.Gençlerbirliği
Kayseri Yolspor 41 Kocasinan Ülküspor
Talas Anayurtspor 42 Kayseri Sağlıkspor
Trend Gayrimenkulspor 20 Buğdaylıspor
Özvatan Gençlikspor 05 Hacılar Erciyesspor
KAYSERİ
01 Ekim 2019 Salı
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