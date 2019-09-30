Süper Amatör Küme’de 2.hafta geride kaldı

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Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de hafta sonu oynanan 2.hafta maçlarındaki ile tamamlandı.

Oynanan 7 karşılaşma sonrası 24 gol atıldı. En gollü karşılaşma ise Talas Anayurtspor ile Kayseri Sağlıkpor maçı oldu. Tam 6 golün atıldığı karşılaşmada gülen Talas Anayurtspor oldu. İşte haftanın toplu sonuçları şu şekilde;

Süper Amatör Küme 2.Hafta sonuçları

Kayseri Demirspor 11 Kayseri Şekerspor

Kocasinan Şimşekspor 12 Develispor

Esen Makina Belsinspor 10 M.P.Gençlerbirliği

Kayseri Yolspor 41 Kocasinan Ülküspor

Talas Anayurtspor 42 Kayseri Sağlıkspor

Trend Gayrimenkulspor 20 Buğdaylıspor

Özvatan Gençlikspor 05 Hacılar Erciyesspor

KAYSERİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:26

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:30

YATSI 19:46

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