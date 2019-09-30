Kayseri Yavuzspor deplasmanda kazandı

Kayseri Yavuzspor, deplasmanda oynadığı maçta Yahyalı Yerköyspor’u 31 mağlup etti.
Medet Avşar Birinci Amatör Küme A Grubunda zirve mücadelesi veren Kayseri Yavuzspor sezona iyi bir başlangıç yaptı. Ligin ilk maçını kazanarak sezona galibiyetle başlayan MaviBeyazlılar dün oynadığı 2.hafta karşılaşmasında deplasmanda Yahyalı Yerköyspor’u Tugay Taşoluk (2) ve Ramazan Bulmuş’un golleri ile rakibini 31 mağlup ederek 2’de 2 yaparak 6 puana ulaştı.
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01 Ekim 2019 Salı
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