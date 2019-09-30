Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup Talasgücü Belediyespor: 0 Reyhanlıspor: 1

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta ligin 2.haftasında Talasgücü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Reyhanlıspor’a son dakikalarda yediği golle 10 mağlup oldu. SarıLacivertliler 2 hafta sonunda 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 1 puanda kaldı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha.

Hakemler: Can Albay x, Mehmet Barsbay x, Damla Ata x

Talasgücü Belediyespor :Mustafa Umut Mete x, Recep Daylak x, Burak Öztürk x, Mehmet Tahir Kalem x, Doğancan Akkaya x, Burak Görgülü x, Resul Ekrem Turhan x, Ali Osman x, Mustafa İlkay Kartal x, Furkan Özdemir x, Burak Gezer x

Reyhanlıspor: Kenan Kurt xx, Yusuf Mersin xx, M.Ali Aslan xx, Barış Can Gör xx, Oğuz Kaan Oral x, M.Cemil Albayrak x, M.Cuma Yıldız x, M.Ali Pancar x, Muhammed Al x, İbrahim xx (Mehmet Hammade xxx dk 55), Fırat Burak x, İlker Doğan x

Gol: Mehmet Hammade dk 84 (Reyhanlıspor)

Kırmızı Kart: Doğancan Akkaya dk 70 (Talasgücü Belediyespor)

KAYSERİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:26

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:30

YATSI 19:46

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