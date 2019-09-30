Kayseri 1.Amatör Küme Kafkasspor: 2 Palasspor: 4

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Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda bu sezon ilk maçına çıkan Palasspor, deplasmanda oynadığı maçta Kafkasspor’u 42 yenerek sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Volkan Oğuz xx, İsmail Sakar xx, Emir Ahmet Bölükbaşı xx

Kafkasspor: Koray Albayrak x, Osman Altıntaş x, (Sabri Doğan x dk 60), Ekrem Gül x, Bekir Böke x, Burak Ekinci x, Osman Kutay Altıntaş x, (Seyit Alkoç x dk 59), Fırat Durkut x, Eser Şengül x, M.Enes Cingöz , (Koray x dk 65), Furkan Baykal x, Mert Can Avcı x

Palasspor: Semih Beştaş xx, Bekir Bolat xxx, Ahmet Kara xxx, Bayram Toy xx, Namık Tanrıverdi xx, (İhsan Göktekin x dk 65), Hacı Baykuş xx, (Muhammed Yılmaz x dk 85), Özgür Çapan xxx, Emre x, Murat Öztürk xx, Abdullah Koçer xx, Erdinç Cengiz xx

Goller: Eser Şengül dk 19 ve 41 (Kafkasspor), Bekir Böke dk 14 (kendi kalesine), Namık Tanrıverdi dk 39, Abdullah Koçer dk 50, Bekir Bolat dk 85 (penaltı) (Palasspor)

KAYSERİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:26

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:30

YATSI 19:46

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