Kayseri 1.Amatör Küme Kafkasspor: 2 Palasspor: 4

Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda bu sezon ilk maçına çıkan Palasspor, deplasmanda oynadığı maçta Kafkasspor’u 42 yenerek sezona iyi bir başlangıç yaptı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Volkan Oğuz xx, İsmail Sakar xx, Emir Ahmet Bölükbaşı xx
Kafkasspor: Koray Albayrak x, Osman Altıntaş x, (Sabri Doğan x dk 60), Ekrem Gül x, Bekir Böke x, Burak Ekinci x, Osman Kutay Altıntaş x, (Seyit Alkoç x dk 59), Fırat Durkut x, Eser Şengül x, M.Enes Cingöz , (Koray x dk 65), Furkan Baykal x, Mert Can Avcı x
Palasspor: Semih Beştaş xx, Bekir Bolat xxx, Ahmet Kara xxx, Bayram Toy xx, Namık Tanrıverdi xx, (İhsan Göktekin x dk 65), Hacı Baykuş xx, (Muhammed Yılmaz x dk 85), Özgür Çapan xxx, Emre x, Murat Öztürk xx, Abdullah Koçer xx, Erdinç Cengiz xx
Goller: Eser Şengül dk 19 ve 41 (Kafkasspor), Bekir Böke dk 14 (kendi kalesine), Namık Tanrıverdi dk 39, Abdullah Koçer dk 50, Bekir Bolat dk 85 (penaltı) (Palasspor)
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01 Ekim 2019 Salı
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