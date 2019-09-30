Kayseri Süper Amatör Küme 2.Hafta Esen Makina Belsinspor: 1 M.P.Gençlerbirliği:0

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Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de haftanın önemli karşılaşmalarından biri olan Esen Makina Belsinspor ile Medical Palace Gençlerbirliği kozlarını paylaştılar. Organize Sanayi Stadında oynanan ve büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada sahadan Esen Makina Belsinspor 10’lık sonuçla ayrılarak 2’de 2 yaparak yoluna kayıpsız devam ediyor.

Stat: Organize Sanayi Bölge Stadı

Hakemler: Hüseyin Keğin x, İbrahim İmrağ x, Yaşar Özçetin x

Esen Makina Belsinspor: Ali Özkan xxx, Mehmet Ali İmren xx, (Furkan Dur x dk 80), Tarık Türker Mutlu xxx, Furkan Hançer xx, Samet Gümüş xxx, Şenol Büyükçekiç xx, Aydemir Yavuz xx, (Vedat Daşçı x dk 85), Turgut Yetük xxx, Hasan Yazgan xx, (Gökhan Boyraz x dk 85), Mücahit Baykaldı xxx

Medical Palace Gençlerbirliği: Fevzi Ufuk Genişhan x, Mustafa Atsız x, Fazlı Burak Peker xx, Bahtiyar Ekici x, Aziz Çağlar Şahin xx, Emre Ulu xx, Salih Bahadır Soylu x, Mustafa Karakaya x, Adem Aktaş x, (Hasan Pamuk x dk 60), Selim Yağmur x, (Erman Deveci x dk 60) Rafet Kayapınar xx

Gol: Turgut Yetük dk 63 (Esen Makina Belsinspor)

Kırmızı Kart: Bahtiyar Ekici dk 84 (Medical Palace Gençlerbirliği)

KAYSERİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:26

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:30

YATSI 19:46

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