Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor haftayı mağlubiyetle kapattılar

Spor Toto Bölgesel Amatör 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekipleri Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor ligin 2.haftasını mağlubiyetle kapattılar.

Talasgücü Belediyespor, sahasında Reyhanlıspor’a 10 mağlup olurken, Yahyalıspor ise deplasmanda 15 Temmuz İskenderunspor’a 21 mağlup olmaktan kurtulamadı. Hem Talasgücü Belediyespor hem de Yahyalıspor 2.hafta sonunda 1 puanda kaldılar.

Talasgücü Belediyespor 10 kişi kaldığı rakibi karşısında 84.dakikada yediği goller sahadan 10'lık mağlubiyetle ayrılırken, Yahyalıspor ise deplasmanda 10 önde olduğu karşılaşmada uzatma dakikalarında yediği golle 21 mağlup olmaktan kurtulamadı. İki Kayseri ekibi ligin 2.haftasını puansız kapattılar.

Ligin üçüncü haftasında Talasgücü Belediyespor deplasmanda Pozantı Gençlik ve Spor ile karşı karşıya gelecek, Yahyalıspor ise sahasında Ceyhanspor ile karşı karşıya gelecek.

KAYSERİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:26

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:30

YATSI 19:46

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