Melikgazi Belediyespor ilk hazırlık maçını oynadı

20192020 sezonunda 2.Ligde mücadele edecek olan Melikgazi Belediyespor Voleybol takımı hazırlık maçında Mersin Silifke İdmanyurdu Spor’u konuk etti.

Yeni sezon öncesi hazırlık kapsamında ilk hazırlık maçını Mersin ekibi Silifke İdmanyurdu Spor’a karşı oynayan Melikgazi Belediyespor sahadan 30’lık sonuçla ayrıldı. İlk hazırlık maçın kazanan Melikgazi Belediyespor’da moraller ve keyifler yerinde.

Melikgazi Belediyespor Voleybol takımı antrenörü Fuat Kalay, “2019 2020 2. Lig Voleybol Melikgazi Belediyespor Kulübü A takımı olarak ilk hazırlık maçımızı oynadık.Herkesin ellerine sağlık. Başta Mersin Silifke İdman Yurdu antrenörü Eyüp hoca olmak üzere tüm ekibine ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

KAYSERİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

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