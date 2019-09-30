Öğrenciler Develi sokaklarında bisiklet sürdü

Develi'de, Selçuk Maslak Ortaokulu öğrencileri, hareketli yaşama dikkat çekmek için ilçenin sokaklarında bisiklet sürdü.
Develi Selçuk Maşlak Ortaokulu hareketli yaşama dikkat çekmek amacıyla "Selçuk Maşlak Pedallıyor" adlı bisiklet etkinliği düzenledi.etkinliğe öğretmenler öğrenci velileri bisikletleri ile katıldı. Etkinliğe katılan 217 öğrenci ve veliler, ilçenin sokaklarında bisiklet turu atarak hareketli yaşama dikkat çekti.
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01 Ekim 2019 Salı
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