Develispor Seriye Taktı Oynadığı Muhteşem Futbolla Deplasmanda 1-2 Galip Geldi

İstanbul'da bir deprem daha

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Develispor deplasmanda karşılaştığı Kocasinan Şimşekspor'u 3.dakikada Furkan Ağaca'nın, 23. dakikada İsmail Aydoğdu'nun attığı gollerle 12 mağlup etti.

Maç sonrasında açıklama yapan Develispor Başkanı Ali Kabak"Deplasmanda aldığımız galibiyetten dolayı tüm futbolcu ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Takımımız en iyi oyunu oynayarak taraftarlarına güzel bir futbol izletmeyi amaçlıyor,bu güzel futbolun neticesinde 2'de 2 yaptık. Bütün taraftarlarımızı önümüzdeki hafta oynayacağımız karşılaşmada tribünlere takımına destek olmaya bekliyoruz" diye konuştu.

KAYSERİ 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:04

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