Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Sistem Global Danışmanlık A.Ş. işbirliğinde, KAYSO üyelerine yönelik “Ticaret Bakanlığı Destekleri ve Turquality Eğitimi” düzenlendi.

Eğitim kapsamında Novicor Turquality Danışmanı Gökçe Pala tarafından katılımcılara Ticaret Bakanlığı destekleri, pazara giriş ve pazar araştırması, URGE projeleri, fuar katılım desteği, markalaşma ve Turquality destekleri hakkında bilgi verildi.

İhracata hazırlık kapsamında Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Desteği’nin önemine değinen Pala, “Desteğin kapsamı, kaliteli üretim yapan, ancak ihracatı bilmeyen veya başlangıç düzeyinde ihracat yapan firmalar ile halihazırda ihracat yapan ve pazarlarını çeşitlendirmek isteyen firmaların kümelenerek birlikte hareket etmeleridir. Burada amaç İşbirliği kuruluşların önderliğinde ihracat alışkanlığı edinmeleridir” dedi.

Turquality’nin olumlu “Türk Malı” imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olduğuna vurgu yapan Gökçe Pala, markalaşma destekleri kapsamında, Turquality Destek Programı ve Marka Destek Programı adı altında iki ayrı destek programı olduğunu açıkladı.

Markalaşma ve Turquality kapsamında tüm desteklerin yüzde 50 oranında olduğunu açıklayan Pala, “Turqualityde sadece bazı konular belli limitler dahilinde desteklenmekte olup bunların dışındaki tüm harcamalar limitsiz olarak yüzde50 oranında desteklenmektedir. Markalaşma desteğinde ise tüm harcamalar limitli olarak yüzde 50 oranında desteklenmektedir” dedi.

Pala, marka destek süresinin 4 yıl, Turquality destek süresinin ise 5 yıl olduğunu, kapsamdaki firmanın yeniden başvuru yaparak destek süresini uzatabileceğini söyledi. Soru cevap kısmının ardından eğitim semineri sona erdi.

KAYSERİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

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