Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi turizm merkezi yapmaya kararlı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi her alanda turizm merkezi yapmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte Kapuzbaşı Şelaleleri’nde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes’teki yatırımlar, sağlık turizmi, balon turizmi, Koramaz Vadisi’nin tanıtımı, 7,5 milyon yıllık fosil kazıları ve eski Arkeoloji Müzesi’nin Paleontoloji ve Fosil Müzesi yapılması, yeni müzelerin kazandırılması, Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi gibi yatırımlarla Kayseri’yi her alanda turizmin merkezi yapmak için Ankara’daki görüşmelerini ve Kayseri’deki çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, bu anlamda yapılan Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi’nin tanıtım programının ertesi günü Vali Şehmus Günaydın ile birlikte Kayseri’nin bir başka değeri olan Kapuzbaşı Şelaleleri’ne gitti. Eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Kapuzbaşı Şelalelerine giden Başkan Büyükkılıç, Türkiye’nin Niyagara’sı olarak bilinen Kapuzbaşı Şelaleleri’nde incelemeler yaptı.

Vali Şehmus Günaydın, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla Kapuzbaşı Şelaleleri’ni gezen Başkan Büyükkılıç, bölgedeki vatandaşlarla da görüştü. Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, şelaleler bölgesindeki Kapuzbaşı Mahallesi’ni de ziyaret etti. Kapuzbaşı Mahallesi’nde 102 yaşındaki Hatice Teyze ile karşılan Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, bir süre Hatice Teyze ve mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Vali Şehmus Günaydın ve Başkan Memduh Büyükkılıç, Aladağlar Milli Parkı’nı da gezdi. Milli Parkı maket üzerinde inceleyen Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, burada bulunan ve insanların doğayla baş başa kalması amacıyla yapılan orman köşklerini de gezerek incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Aladağlar Milli Parkı’nda yaptığı incelemeler sırasında mahalle sakinlerinin daveti üzerine Büyükçakır Mahallesi’ni de ziyaret etti.

KAYSERİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

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