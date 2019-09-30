Kayseri 1. Amatör Küme OSB Atletikspor: 1 Makfitspor:1

Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda Kayseri OSB Atletikspor ile Makfitspor 11 berabere kalarak puanları paylaştılar. İki takımda karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Stat: Organize Sanayi Bölge Stadı
Hakemler: Kemal Deliktaş xx, İbrahim İmrağ xx, Yaşar Özçetin xx
OSB Atletikspor: Ali Birol xx, Mustafa Yeşil xx, Furkan Batar xx, Mustafa Aydın xx, Hamza E. Gürpınar xx, Emre Karakaya xx, Mecit Kayabaşı xx, Yiğit Başaran xx, Eray Lafçı xx, Ömer Yıldız xx, Muhammet Yasin xx
Makfitspor: Mehmet Polat xx, Onur Kodaş xx, Emrah Demir xx, İbrahim Fındıkçı xx, Yunus Emre Kulan xx, Resul Kahraman xx, Mahmut Sami Birsengüven xx, Mehmet Akif Kurt xx, Erkan Boyraz xx, Canberk Yalçın xx, Kerem Bahadır Teke xx
Goller: Ömer Yıldız (dk. 39) (Kayseri OSB Atletikspor), Mehmet Akif Kurt (dk. 17) (Makfitspor)
Kırmızı Kartlar: Mustafa Aydın (dk. 86) (Kayseri OSB Atletikspor), İbrahim Fındıkçı (maç sonu) (Makfitspor)
KAYSERİ
01 Ekim 2019 Salı
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