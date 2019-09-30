Kayserispor'un ligde yüzü gülmüyor

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, Süper Lig'de geride kalan 6 haftada henüz galibiyetle tanışamadı.

Teknik direktörlüğünü Hikmet Karaman'ın yaptığı sarı-kırmızılı takım sezona kötü başladı. Ligin ilk haftasında evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilen Kayseri temsilcisi, sonrasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Ardından Galatasaray'a 3-2 yenilen Kayserispor; Antalyaspor ile 2-2, Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor, dün ise deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 yenildi. Kayserispor, rakip filelere 7 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçlarla ligde 17'nci sırada bulunuyor. Kayserispor, 5 Ekim'de deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.



KAYSERİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:26

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:30

YATSI 19:46

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