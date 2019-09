Tokat Valisi Balcı: "Turhal Şeker Fabrikası'nın başarısı Tokat'ın başarısıdır"

Kayseri Şeker’e bağlı üç şeker fabrikasında kampanya dönemleri dualar eşliğinde başladı. Kampanya dönemi Boğazlıyan Şeker Fabrikasında 13. kampanya 17 Eylül günü, Kayseri Şeker Fabrikasında 65. kampanya 25 Eylül günü, Turhal Şeker Fabrikasında 86. Kampanya ise 28 Eylül günü yapıldı.

Kampanya dönemleri ilk olarak Kireç ocaklarının ateşlenmesi ile başlayıp daha sonra havuzlarda toplanan pancarların yıkanıp işletmeye verilerek bir gün içerisinde şeker olarak depolara kaldırılması ile devam ediyor. Kayseri Şeker’in üç şeker fabrikasından birisi olan Turhal Şeker Fabrikasının kampanya açılış töreni de büyük bir coşku ve katılımla gerçekleşti. Kampanya açılışında konuşan Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı; "Türk milleti çalışkan, fedakar, geleceğine aşkla, şevkle bağlıdır. Eli öpülesi bir millettir. Bu fabrikanın başarısı Tokat’ın, Turhal’ın, Turhallı hemşehrilerimizin başarısıdır. Her zaman Turhal Şeker Fabrikasının ve çalışanlarının yanındayız ve her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Turhal Şeker Fabrikası, milletimizin alın teri ile yüz akıyla bu günlere getirdiği bir fabrikadır. Bu fabrika alın terini ekmeğine bandırarak yediği bir fabrikadır. Türk Milletinin ortak bir fabrikasıdır. Bütün Türk Milletinin emeği vardır. Turhal Şeker Fabrikası ile biz gurur duyuyoruz. Bu fabrikanın başarısı Türk Milletinin başarısıdır. Onun başarısı bizim başarımızdır" dedi. Balcı sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bunlar Turhal, Tokat ve Türkiye adına geleceğe umutla bakmamızı sağlayan güzel etkinlikler. Bu fabrika doğusuyla batısıyla, kuzeylisiyle güneylisiyle büyük bir mücadele verilerek kurulmuş. Milletimizin alın teri ve yüz akıyla bugüne gelmiş bir fabrika burası. Türk milletinin ortak bir fabrikası. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Bu birliktelik inşallah Türkiye’ye örnek olacak. Biz memleket ve millet sevgisiyle çalışıyoruz. Yılmak, yorgunluk göstermek yok. Memleket ve milletin geleceğine ve istikbaline inanarak aşkla, şefkatle, memleket ve millet sevdasıyla daha çok çalışacağız."

AK Parti Tokat Milletvekili Av. Mehmet Arslan ise konuşmasında; Tokat bölgesinin gelirinin yüzde 10’u şeker pancarından olduğunu ve bunun önemli bir rakam olduğuna dikkat çekti. Arslan sözlerini şöyle sürdürdü;

"2002 yılında Tarım Bakanlığı verilerine göre Tokat’ın tarımsal hasılatı 764 milyon TL, 2017 yılında 2.5 milyar TL olmuştur. Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanımız, 'Bu sene Tokat çiftçilerimize 235 milyon TL çiftçimize ödeme yapacağız' dedi. Demek ki bölgemiz gelirinin yüzde 10'u şeker pancarından oluyor. Bu önemli bir rakam. Özelleştirmeyi eleştirenler burada yok. Elhamdülillah Turhal Şeker Fabrikasının özelleştirmesi Türkiye’de bir yüz akı oldu. Çiftçimiz, esnafımız, nakliyecimiz memnun her kesim para kazanıyor. Kayseri Şeker de para kazanıyor. Hep birlikte kazanıyoruz. Hep birlikte kazanarak Turhal’ımızı bölgemizi büyütmeye çalışıyoruz."

MHP Tokat Milletvekili Av. Yücel Bulut da konuşmasında; Turhal Şeker Fabrikasının 86 yıldan beri Turhal ekonomisin temel taşı olduğuna dikkat çekti. Bulut; "Turhal Şeker Fabrikasının 86. Kampanyasında sizlerle buluştuk ve buna vesile olan yöneticiler Turhal Şeker Fabrikasını inşallah çok daha yüksek bir çıtaya taşıyacaklardır. 86 yıldır buradan rızkını ve nafakasını arayan Kazovanın güzeller güzeli insanını tatmin edecek bir yönetim anlayışı ile Turhal Şeker Fabrikasını şaha kaldıracaklardır. Değerli Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a ve tüm çalışma arkadaşlarına, bu fabrikayı var eden rahmeti rahmana intikal eden emek vermiş, mesaisini harcamış, ömrünü harcamış ve bugün yine büyük fedakârlıklarla burada adeta bir milli kalkınma nöbeti tutan tüm işçi kardeşlerimize emekçi kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay konuşmasında "Şeker Fabrikası Vatandır' diyenler, Evet Şeker Fabrikası vatan olamaya devam edecek. 'Şeker yoksa Turhal yok' diyenler, Şeker’de, Turhal’da daha güçlü olarak var ve var olmaya devam edecek. Daha önce devletin olan şeker fabrikası çiftçinin ve milletin malı olarak daha başarılı bir şekilde çalışmaya bu bölgenin çiftçisinin, ekmek kapısı olmaya devam edecek” dedi.

Turhal Şeker Fabrikasının kampanya açılışında Dünya Kur’anı Kerim okuma birincisi hafız Selman Okumuş'un Kuran tilaveti, Turhal yöresi halk oyunları ekiplerinin gösterileri kampanya açılış törenine ayrı bir renk kattı.

KAYSERİ 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:31

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.