HAK-İŞ’den Erciyes Üniversitesi Rektörü'ne Ziyaret

Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı makamında ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarete Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Öz Sağlık İş Sendikası Kayseri İl Temsilcisi Emre Kocaman ve sendika yetkilileri katıldı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış gerçekleşen ziyaretten memnun kaldığını söyleyerek katılımcılarla sohbet etti.

Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik de Erciyes Üniversitesinin Türkiye’de önemli bir yeri olduğunu ve gün geçtikçe büyüdüğünü söyleyerek şu şekilde devam etti, “Erciyes Üniversitesi Kayserimizin en büyük Üniversitesi ve gün geçtikçe de büyümeye devam ediyor. Kayserimizin adını iyi ölçüde duyurmaya da devam etmekte. Hakİş Konfederasyonu olarak başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’a sendikalarının yaptırmış olduğu plaketi hediye ederken Çalış da Erciyes Üniversitesi adına yaptırılan vazoyu da Çelik’e hediye etti.

KAYSERİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

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