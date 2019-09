Kayserililer kalede buluşuyor

Tarihi Kayseri Kalesi, Kültür Sanat Merkezi olarak açılmasının ardından büyük bir ilgiyle karşılaştı. Hafta sonu on binlerce kişi Kayseri Kalesi’ndeki etkinlikleri takip etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri Kalesi’ni Kültür Sanat Merkezi haline getirmesiyle sosyal hayata da büyük bir canlılık getirdi. Hafta sonu vatandaşların akınına uğrayan Kayseri Kalesi, pek çok kültür ve sanat etkinliğinin mekanı haline geldi. Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi’nin tanıtım programında atlı birlikler, surlarda gösteriler yapan yeniçeriler ve konserler büyük bir ilgiyle karşılaştı. Tanıtım etkinliklerinin ardından da yeni ve modern Arkeoloji Müzesi ile Sanatçılar Sokağı’ndaki farklı sanat dallarında yapılan etkinliklere büyük ilgi gösterildi. Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi’nde KAYMEK tarafından iki ayrı sergi açıldı. Resim sergisi ile Seferden Zafere Türk Kadını Sergisi vatandaşlar tarafından ilgiyle gezildi. Tarihe damga vurmuş 35 kahraman Türk kadınının hikayesinin epik tarzda sunulduğu Seferden Zafere Türk Kadını sergisi büyük beğeni topladı. Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi’nde yer alan Sanatçılar Sokağı’nda ise farklı dallardaki 28 sanatçı, sanatlarını izleyiciler önünde sergileme imkanı buldu. Ressamdan ebru sanatçısına, çömlekçiden deri sanatçısına, ahşap oymacılığından fotoğrafçılık ve tespih yapımına kadar pek çok el sanatı ve sanatçısı kaleye renk kattı.

Her gün on binlerce insanın bir araya geldiği Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi’nde etkinlikler hız kesmeden devam edecek. Kayseri Kalesi’nde başta konserler olmak üzere pek çok kültür sanat etkinliği gerçekleştirilecek.

KAYSERİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:26

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:30

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.