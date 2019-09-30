Kamyonetler çarpıştı: 1 yaralı

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Kayseri’de iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 7. cadde üzerinde 18 DR 232 plakalı açık kasa kamyonet, 35 PIZ 93 plakalı kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı. Kazada çarpan kamyonetin sürücüsü yaralanırken olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulans ile Şehir Hastanesi’en kaldırılarak tedavi altına alınırken, büyük çapta kamyonette ise maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından kamyonetler, bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:26

ÖĞLE 12:33

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AKŞAM 18:30

YATSI 19:46

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