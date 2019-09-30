Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 33 kök kenevir, 2 kilo 160 gram kubar esrar ve 3 kilo 200 gram satışa sunulmak üzere hazırlanmış esrar ve tütün karışımı sigara ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda Develi ilçesine bağlı Çöten mahallesinde M.Ö. ve S.Y.'nin ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 33 kök kenevir, 2 kilo 160 gram kubar esrar ve 3 kilo 200 gram satışa sunulmak üzere hazırlanmış esrar ve tütün karışımı sigara ele geçirildi. M.Ö. ve S.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca; huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik yapılan faaliyetler, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

KAYSERİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

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