Tartıştığı eşini bıçakladı

Kayseri'de tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın tedavi altına alındı.

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi 180. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. ile eşi S.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada A.K., yanında bulundurduğu bıçakla S.K.'yı bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesiyle yaralanan S.K., sevk edilen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kısa süre içerisinde A.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri inceleme polisleri de, çevrede inceleme yaptı. A.K., sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

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