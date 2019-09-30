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Tartıştığı 1 yıllık eşini sokak ortasında bıçakladı

DHA

KAYSERİ'de, Ali Karadeniz (26), sokak ortasında tartıştığı 1 yıllık eşi Sinem Karadeniz'i (21) karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Sinem Karadeniz hastanede tedaviye alınırken, Ali Karadeniz ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, Ali Karadeniz (26), sokak ortasında tartıştığı 1 yıllık eşi Sinem Karadeniz'i (21) karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Sinem Karadeniz hastanede tedaviye alınırken, Ali Karadeniz ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, 15.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi 172'nci Sokak'ta meydana geldi. Otomobil aksesuarcısı Ali Karadeniz, henüz belirlenemeyen nedenle sokak ortasında ev kadını eşi Sinem Karadeniz ile tartışmaşa başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Ali Karadeniz yanındaki bıçakla eşini, karnından yaraladı. Sinem Karadeniz kanlar içinde yere yığılırken, Ali Karadeniz ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sinem Karadeniz ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Sinem Karadeniz'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Ali Karadeniz, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Karadeniz, Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

KAYSERİ

01 Ekim 2019 Salı

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