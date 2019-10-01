Hikmet Karaman’ın Kayserispor karnesi

Teknik Direktör Hikmet Karaman, İstikbal Mobilya Kayserispor’un başında iken 29 müsabakaya çıktı.
Teknik Direktör Hikmet Karaman, İstikbal Mobilya Kayserispor ile 29 resmi müsabakayı geride bıraktı. Geçen sezonun 15.haftasında sarı kırmızılı takımda göreve başlayan Hikmet Karaman, geçen yıl elde ettiği başarıyı bu sezon yakalayamadı. İstikbal Mobilya Kayserispor ile 26 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası maçına çıkan Hikmet Karaman, 8 galibiyet, 12 beraberlik elde ederken 9 kez de mağlubiyet aldı. Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, Süper Lig maçlarında 7 galibiyet, 11 beraberlik, 8 yenilgi aldı. Sarı Kırmızılı takım, bu maçlarda 32 gol atarken kalesinde ise 36 gol gördü. Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, bu sezon çıktığı 6 müsabakada 3 beraberlik 3 yenilgi aldı. İstikbal Mobilya Kayserispor’un Hikmet Karaman yönetiminde son 29 resmi maçı ve sonuçları şöyle:
Süper Lig
KasımpaşaKayserispor 03
KayserisporAkhisarspor 10
BB ErzurumKayserispor 11
AntalyasporKayserispor 00
KayserisporBursaspor 11
Yeni MalatyaKayserispor 11
KayserisporFenerbahçe 10
KayserisporGöztepe 21
KonyasporKayserispor 01
KayserisporBeşiktaş 22
Ç.RizesporKayserispor 30
KayserisporBaşakşehir 11
SivassporKayserispor 13
KayserisporAnkaragücü 02
GalatasarayKayserispor 31
KayserisporAlanyaspor 11
TrabzonsporKayserispor 42
KayserisporKasımpaşa 21
AkhisarsporKayserispor 22
KayserisporB.B.Erzurum 02
KayserisporAlanyaspor 01
AnkaragücüKayserispor 11
KayserisporGalatasaray 23
AntalyasporKayserispor 22
KayserisporDenizlispor 11
KonyasporKayserispor 21
Türkiye Kupası
KayserisporAkhisarspor 12
AkhisarsporKayserispor 00
KayserisporAltay 41
KAYSERİ
01 Ekim 2019 Salı
- İMSAK 05:05
- GÜNEŞ 06:26
- ÖĞLE 12:33
- İKİNDİ 15:52
- AKŞAM 18:30
- YATSI 19:46