Turgut Yetük ilk maçında ilk golünü attı

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Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Makina Belsinspor’un yeni transferi Turgut Yetük ilk maçında golle tanıştı.

Süper Amatör Küme’nin 2. haftasında Pazar günü Organize Sanayi Stadında oynanan Esen Makina Belsinspor ile Medical Palace Gençlerbirliği karşılaşmasında 10’lık sonuçla kazanan MaviBeyazlılar oldu. Esen Makina Belsinspor’un geçtiğimiz hafta içi Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor’dan kadrosuna kattığı tecrübeli isim Turgut Yetük yeni takımı ile çıktığı ilk maçta 3 puanı getiren isim oldu.

Medical Palace Gençlerbirliği karşısında 64. dakika şık bir gol ile takımına ilk maçında 3 puanı getiren Turgut Yetük attığı gol sonrası büyük mutluluk yaşadı.

KAYSERİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

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