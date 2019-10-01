Kayserispor galibiyete hasret

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İstikbal Mobilya Kayserispor bu sezon galibiyet sevinci yaşayamadı.

Spor Toto Süper Lig 20192020 sezonunda başarı çıtasını yükseltmek isteyen İstikbal Mobilya Kayserispor'da galibiyet hasreti dinmiyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde çıktıkları ilk 6 maçta 3 beraberlik 3 yenilgi alan sarı kırmızılılar, sadece 3 puan toplayabildiler. Alanyaspor'a, Galatasaray'a ve Konyaspor'a mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor, Ankaragücü, Antalyaspor ve Denizlispor ile berabere kaldı. Sarı Kırmızılı takım bu maçlarda 7 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü.

3 puanın sahibi İstikbal Mobilya Kayserispor, puan tablosunda 17. sırada bulunuyor.

KAYSERİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:26

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:30

YATSI 19:46

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