Yahyalıspor’da 3 puan hesabı

Yahyalıspor, ligin 3. haftasında sahasında ve taraftarı önünde Ceyhanspor’u konuk edecek.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta mücadele eden Yahyalıspor geride kalan 2 hafta sonunda 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Tarihinde ilk kez yükseldiği Bölgesel Amatör lige yaptığı flaş transferler ile güçlü bir kadro oluşturarak giren Yahyalıspor bu hafta deplasmanda oynadığı 5 Temmuz İskenderunspor maçından aldığı 21'lık yenilginin şokunu atlatarak bu hafta kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Ceyhanspor maçına bileniyor. 15 Temmuz İskenderunspor maçında iyi bir futbol sergileyerek sayısız gol pozisyonlarına girmelerine rağmen bunda şanssız olduklarını belirten Yahyalıspor Teknik Direktörü Erkan Demirel, "Farklı kazanacağımız bir maçı puansız kapatarak dönmek morallerimizi bozdu.Artık bu maçı unutarak bu hafta kendi sahamızda oynayacağımız zorlu maçta rakibimiz Ceyhanspor'u puansız göndermenin hesabını yapıyoruz.Bununda başaracak güçte olduğumuza inanıyorum” dedi.

KAYSERİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

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