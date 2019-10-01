KTO'dan eğitime destek

Kayseri Ticaret Odası (KTO), 20192020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla eğitime desteğini gösterdi, ihtiyaç sahibi okullara kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (TOBB) finansman desteği ile geçtiğimiz yıl çocuklara eğitim malzemesi yardımında bulunan KTO bu yılda eğitim dönemi başlamadan okullardaki ihtiyaç sahibi çocukları tespit ederek kırtasiye malzemelerini öğrencilere ulaştırdı. 1000 adet kırtasiye malzemesini Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlemiş olduğu okullarda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ulaştıran KTO, eğitime desteğini bir kez daha gösterdi.

“ Eğitime gerekli harcamayı yapamayan toplumlar çağın gerisinde kalmaya mahkumdur”

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy Oda olarak yaptıkları eğitim yardımına ilişkin açıklamasında okulların başlamasıyla ihtiyaç sahibi okulların tespit edildiğini ve 2. hafta itibariyle de alınan kırtasiye malzemelerinin tamamının öğrencilere verilmek üzere okul müdürlerine teslim edildiğini belirtti.

Eğitime gerekli harcamayı yapamayan toplumların çağın gerisinde kalmaya mahkûm olduğunu vurgulayan Başkan Gülsoy; “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilir, onlara ne kadar çok imkânlar sunabilirsek ülkemizin geleceği o kadar parlak olacaktır. Bu kapsamda biz de Kayseri Ticaret Odası olarak, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıkoğlu’nun desteği ile eğitim yardımlarımızı ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. 40 bin liralık kırtasiye malzemelerinin tamamını 2 hafta içerisinde ihtiyaç sahibi okullara teslim ettik. Böylece nebzede olsa öğrenci ve velilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Bu kapsam mensubu olduğumuz TOBB yönetimine bir kez daha teşekkür ediyor, bu davranışın diğer sivil toplum örgütlerine de örnek olmasını diliyorum” dedi.

KAYSERİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

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