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“Şehre yakışan yatırımlar yapılıyor"

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kocasinan Teşkilatının Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Başkan Büyükkılıç, Danışma Meclisi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin bazı yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Şehre yakışan yatırımlar yapılıyor"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kocasinan Teşkilatının Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, Danışma Meclisi’nde Büyükşehir Belediyesi’nin bazı yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
AK Parti Kocasinan Teşkilatının Danışma Meclisi Toplantısı Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, il ve ilçe yönetimleri ve vatandaşlar katıldı.
Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, aile anlayışı ve huzur içerisinde bir danışma meclisi yapıldığını söyleyerek, bütün ilçe belediye başkanlarının gece demeden, gündüz demeden halka içe içe olarak sıkıntılarını ve sevinçlerini paylaştıklarını ifade etti. Başkan Büyükkılıç, “Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak onlarla el ele, gönül gönüle 16 ilçemizi bağrımıza basmak suretiyle gece demeden, gündüz demeden koşturuyoruz. Biriz ve beraberiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Şehrimizin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde şehrimizde yaşayan 1,5 milyon kardeşimizin derdiyle dertleniyoruz” diye konuştu
“KAYSERİ’YE YAKIŞTI”
Konuşmasında Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından da bahseden Başkan Büyükkılıç, tanıtımı yapılan Kayseri Kalesi Kültür Merkezi’nin şehrimize yakışır bir eser olduğunu söyledi. Kayseri Kalesi’nin, şehrin incisi olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, BelsinŞehir Hastanesi raylı sistem hattı, Kayseri’nin turizm şehri olması için yapılan çalışmalar ve Erciyes’e yapılan yatırımlarla ilgili de bilgiler verdi.
“ERCİYES’E GELEN YABANCI TURİST İKİ KAT ARTACAK”
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptıkları tanıtım çalışmalarıyla Erciyes’e gelen yabancı turist sayısını iki kat artıracaklarını da belirtti. Geçen yıl 25 bin civarında yabancı turist geldiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Yurt dışından kayak turizmi için gelen turist sayısını bu sene yaptığımız çalışmalar sonucunda 50 bine ulaştıracağız. Charter seferler iki misline çıktı. Otellerin rezervasyonları şimdiden dolmaya başladı” diye konuştu. Kayseri’de otel konusunda ihtiyacın daha da artacağını belirten Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu sektöre yatırım yapmak isteyen herkese destek vereceklerini söyledi.

KAYSERİ

01 Ekim 2019 Salı

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