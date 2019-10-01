Böbrek yetmezliği olan bebek hava ambulansı ile Kayseri'ye getirildi

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Sivas’ ta dünyaya gelen ve böbrek yetmezliği olan bebek, hava ambulansı ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirilerek Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırıldı.

Sivas’ta dünyaya gelen Akkuş bebek, renal yetmezlik (böbrek yetmezliği) nedeniyle helikopter ambulansla 55 dakikada Kayseri Şehir Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesine getirildi.

Ailenin üçüncü çocuğu olan Akkuş bebek, Sivas’ da dünyaya geldiği hastanede yapılan ilk müdahalelerden sonra ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi için donanımı ve uzman kadrosuyla bölgenin gözbebeği olan Kayseri Şehir Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesine sevk edildi. Verilen sevk kararının ardından sağlık ekipleri ve doktor eşliğinde helikopter ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi Heliport pistine indirildi. Alanda bekleyen Yeni doğan Yoğun Bakım sağlık ekipleri tarafından teslim alınan Akkuş bebek, hızla Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı.

KAYSERİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

GÜNEŞ 06:27

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:28

YATSI 19:44

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