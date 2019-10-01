Göçük altında kalan adam son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri’de dün akşam göçük altında kalarak hayatını kaybeden Y.E, son yolculuğuna uğurlandı.
Dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan mahallesi Evliyalar mevkiinde define aramak için açtıkları tünelde oluşan göçüğün altında kalan Y.E (26), olay yerinde hayatını kaybetti.
Y.E.’nin cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kayseri şehir mezarlığına defnedildi.
KAYSERİ
01 Ekim 2019 Salı
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