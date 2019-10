'Oltalama' yöntemiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama

KAYSERİ'de, sahte banka sitesi oluşturarak 'oltalama' yöntemiyle mağdurların hesap bilgilerine ulaşıp, kendi hesaplarına para transferi yapan 4 kişi polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü mahkemece tutuklandı.

Siber Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte banka sitesi oluşturup, mağdurlara mail yoluyla hediye ya da indirim kazandıkları ile ilgili mesaj atarak 'oltalama' yöntemi ile mağdurlara ait banka bilgilerini elde ettikten sonra temin ettikleri banka hesaplarına para transferi yapan ve bu yolla yaklaşık 120 bin TL maddi menfaat sağlayan çeteyi yakalamak için çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin G.A., M.Y., A.O. ve D.A. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin otelde kaldığını belirleyen ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla 4 kişiyi kaldıkları odada suçüstü yakaladı. Otel odasında yapılan aramada laptop, çok sayıda hesap kartı, 3 sahte şirketlere ait POS cihazları ve şüphelilere ait cep telefonları ele geçirildi. Malzemelere el konurken, gözaltına alınan G.A., M.Y., A.O. ve D.A. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan G.A., M.Y. ve A.O. tutuklanırken, D.A. ise serbest bırakıldı.



KAYSERİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

GÜNEŞ 06:27

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:28

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.