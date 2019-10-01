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Erol Bedir: “Teknik direktör problemi yaşamadık”

İHA

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, Hikmet Karaman'ın istifa etmesine ilişkin çıkan haberlerle ilgili, "Biz teknik direktör problemi yaşamadık" dedi.

Erol Bedir: “Teknik direktör problemi yaşamadık”

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, Hikmet Karaman’ın istifa etmesine ilişkin çıkan haberlerle ilgili, “Biz teknik direktör problemi yaşamadık” dedi.
Süper Lig ekiplerinden İ.M. Kayserispor, ligin 7. haftasında deplasmanda oynayacakları Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam eden antrenmanda futbolcuların hırslı olduğu gözlendi.

Bedir: “Biz teknik direktör problemi yaşamadık”
Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İ.M. Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, Hikmet Karaman’ın istifa ettiğine dair çıkan haberler hakkında konuştu. Hiçbir zaman teknik direktör problemi yaşamadıklarını kaydeden Bedir, “Ne kulüpten ne de hocadan teknik direktör problemi var diye de hiç kimse bir şey söylemedi. Bizim kulübümüzün yönetim olarak bir anlayışı var. Biz hiçbir zaman masaya yapışıp kalmıyoruz. En ufak bir problemde ve sıkıntı da Kayserispor’umuzu sahipsiz bırakmamak kaydıyla ‘Daha iyi yapabilen varsa buyursun gelsin’ diyoruz. Şimdiye kadar hep bu şekilde oldu. Görev süremiz içerisinde mecbur olmadığımız halde 3 sefer seçimli genel kurul yaptık. Bu tip fahri görevlerde olması gereken şeylerdi. Hocamızda buna benzer bir davranışta bulundu. Konya’da gerçekten içler acısı bir hakem faciasından sonra hem puan kaybediyorsunuz hem moral kaybediyorsunuz hem de 23 oyuncu kaybediyorsunuz. Böyle bir ortamda sorumluluk sahibi liderler kendilerini ortaya koyarlar. Bu başkan olur, teknik direktör olur, sonuç itibariyle biri olur. Burada da hocamız ön aldı ve bana telefon açarak, 6 maçtır galip gelememe sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, dolayısıyla Kayserispor’un artık daha iyi yerlere gelmesi adına görevi bırakabileceğini söyledi. Bende kendisine sıcağı sıcağına karar vermenin doğru olmadığını, dinlenmesini ve konuşması gerekenlerle konuşması gerektiğini söyledim. Bende aynı şekilde kendi çevremle istişareler yapacağımı söyledim. Bu konuşmaların hemen akabinde nereden olduysa konu medyaya yansımış oldu. Hoca istifasını sundu gibi haberler oldu. Böyle bir şey yok. Ertesi gün tekrardan hocamızla buluştuk. Sağlam bir kafayla düşündük. Bütün konuşmalarımız Kayserispor’un menfaati içindi” ifadelerini kullandı.

"Kayserispor ile oynamasınlar"
Bedir, “Futbolcularımız izinliydiler, biraz önce toplandılar. İlk görüşmeleri hoca yaptık ve bende hocadan raporumu aldım. Yarın ve diğer günlerde oyunculardan görüşmem gerekenler ile bire bir veya toplu olarak görüşmeler yapacağız. Hoca hocalığını yapıyor. Oyuncu oyunculuğunu yapmak zorunda. Bizde yöneticiliğimizi yapıyoruz. Bize düşen görev neyse onları yerine getiriyoruz. Bütün maçlarda galibiyet diye bir şey yok. Biz mücadele istiyoruz, performans istiyoruz, aidiyet duygusu istiyoruz. Bunlar olduğu müddetçe sonuç zaten gelir. Gelmezse de kader diyeceğiz. Kayserili hemşerilerime, taraftarlarımıza ve bu takımı daha iyi yerlerde görmek isteyen basın mensuplarımıza seslenmek istiyorum. Ne olur bu takımla fazla oynamayın. Kimse oynamasın. Bıraksınlar da bu takım kendi işini yapsın. Sahaya çıkıp yensin veya yenilsin. Sonuç itibariyle hep beraber desteklemeye çalışalım. Konya’da son saniyelerde bizim taraftarımız hocamıza istifa dediler. Gayet doğal, demelerinde hiçbir mahsur yok. Yönetime de diyebilirler, bana da diyebilirler. Yarında kazanırız, alkışlarlar. Problem yok ama içime oturan öyle acı bir şey oldu ki Konya taraftarı dalga geçercesine ‘Hikmet istifa’ diye bağırdılar. Orada bizim taraftarlarımızdan beklentim, kendi hocasına sahip çıkması ama bir problem varsa kendi sahamızda ve antrenmanda bunu yapmasıydı. Bu çok acı oldu. Bir daha bunun örneklerini yaşamamız gerekiyor” diye konuştu.

KAYSERİ

01 Ekim 2019 Salı

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