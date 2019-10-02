Buldukları ziynetleri sahibine teslim eden aileye ‘Yılın Ailesi’ ünvanı verilecek

Kayseri’de yolda buldukları cüzdanı muhtarlık aracılığıyla sabine ulaştıran aileye mahalle muhtarı tarafından ‘Yılın Ailesi’ ünvanı verilecek.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık mahallesi Düz sokakta evlerine giderken yolda cüzdan bulan Cuma Ekinci ve eşi, sahiplerine ulaşmak için soluğu mahalle muhtarının yanında aldılar. Cüzdanın içindeki yaklaşık 5 bin lira değerinde olan ziynetleri mahallenin muhtarı Hacı Ömer Elvan aracılığı ile sahibi olan Erol Balkaya’ya teslim eden aileye muhtarlık tarafından ‘Yılın Ailesi’ unvanı verilecek.

Vatandaşların böyle durumlara olan ilgisinin kendisini oldukça mutlu ettiğini söyleyen Argıncık mahallesi muhtarı Hacı Ömer Elvan, “Geçen akşam saat 10 buçuk sıralarında mahallenin eksikleri için dolaşırken telefonum çaldı. Bana mahallede oturduklarını ve cüzdan bulduklarını söylediler. Nerede olduklarını sordum. Onlar da akşamın o saatinde muhtarlığın önünde olduklarını söylediler. Hemen geldim ve cüzdana baktık. İçindeki ziynet, para ve kimlik doğrultusunda hemen kayıt altına alarak, sistemde kayıtlı olan telefon numarasından ulaştık kendisine ve buluşturduk iki tarafı da. Mahallemizde bu tür olaylara ilgi daha da arttı. Hele de sosyal medya aracılığı ve diğer aracılarla beraber. Çok güzel duygusal anlar yaşadılar. Parayı bulan sahibine verirken ve paraların sahibi son derece duygusaldı. Bunların içerisinde ben daha duygusaldım böyle bir vatandaşın benim mahallemde oturması sebebiyle ve beni gerçekten duygulandırdı bu durum. Bulunan eşyalar ve paralar da yaklaşık olarak 5 bin liraya yakındı. Ben bu yıl başı itibariyle mahallemde anneler gününde yılın annesi, 23 Nisan’da çocuklarımıza sembolik olarak burada bir hediye verip burada 1 günlük de olsa muhtarlık koltuğunu vermeyi düşünüyorum ve bunların içerisinde de ‘Yılın Ailesi’ olarak Cuma Ekinci ve eşini bu ince, nazik ve dürüst düşüncesinden dolayı da hem tebrik edeceğim hem de mahalle adına sembolik de olsa bir hediyem olacak. İnsanlar da şunu bilmeliler bence, hak edilmemiş kazanç helal değildir. Böyle durumlarda vatandaşlarımızın bana ulaşarak bu şekilde yaklaşmasından son derece mutlu oluyorum. Diğer vatandaşlarımız da başlarına böyle bir şey geldiğinde önce muhtarı aramalılar sistemde ulaşmak için kayıtlı olduklarından dolayı ve ya emniyet güçlerimizi aramalılar” dedi.

KAYSERİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

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