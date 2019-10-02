Araçlarda sigara içme yasağı Anayasa Mahkemesi'nden dönebilir Av. Fatih Şen: "Anayasada özel yaşam alanına getirilen bir dokunulmazlık söz konusudur"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Araçlarda sigara içme yasağı Anayasa Mahkemesi'nden dönebilir Av. Fatih Şen: "Anayasada özel yaşam ...

İHA

Kayseri Barosu avukatlarından Av. Fatih Şen; son günlerde uygulanan araçlarda sigara içme yasağı ile ilgili olarak yasağın Kabahatler Kanunu'na göre kanuni olduğunu ancak özel yaşam alanına getirilen dokunulmazlık nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nin yasa maddesini iptal edebileceğini söyledi.

Araçlarda sigara içme yasağı Anayasa Mahkemesi'nden dönebilir Av. Fatih Şen: "Anayasada özel yaşam alanına getirilen bir dokunulmazlık söz konusudur"

Kayseri Barosu avukatlarından Av. Fatih Şen; son günlerde uygulanan araçlarda sigara içme yasağı ile ilgili olarak yasağın Kabahatler Kanunu'na göre kanuni olduğunu ancak özel yaşam alanına getirilen dokunulmazlık nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nin yasa maddesini iptal edebileceğini söyledi.
Dumansız araç denetimleri kapsamında araçlarda sigara içen sürücülere ceza kesilmesini değerlendiren Av. Fatih Şen; uygulamanın kanuni olduğunu söyledi. Kabahatler Kanununa göre cezasının 153 TL olduğunu belirten Şen; "Sigara yasağı ile alakalı kanunilik ve hukukilik tartışmaları yapılmaktadır. Bilindiği üzere araçlarında sürücü koltuğunda sigara içen kimselere 153 TL para cezası kesilmektedir. Bu an itibariyle kanunidir; çünkü 4250 sayılı yasanın 2. maddesinin C bendi gereğince söz konusu yasak ihtas edilmiştir ve kabahatler kanununda da bunun cezası 153 TL olarak belirlenmiştir. Bu yüzden yapılan uygulama kanunidir. Ancak hukuki midir bu tartışmalı. İnsanın arabası kamusal alan değil özel yaşam alanıdır. Anayasada özel yaşam alanına getirilen bir dokunulmazlık söz konusudur. Bu hususla alakalı anayasa mahkemesine de itiraz edilmiştir. Anayasa mahkemesinin denetim yapacağı ve neticede kanaatimce bu yasa maddesini iptal edeceği aşikar diye düşünüyorum" dedi.

"Ceza alan vatandaşlar sulh ceza hakimliklerine başvurabilir"
Bu kapsamda ceza alan vatandaşların sulh ceza hakimliklerine başvurabileceğini ancak şu an için netice almalarının pek mümkün görünmediğini kaydeden Şen; ilerleyen aşamada anayasa mahkemesi iptal ettikten sonra ceza kesilen vatandaşların tekrar başvurmasının gerekebileceğini vurguladı. Av. Fatih Şen konuşmasını şöyle sürdürdü;
"Şu aşamada sulh ceza hakimliklerine ceza kesilen vatandaşlarımız başvuru yapabilir. Ancak bir netice almaları mevcut durum itibariyle pek mümkün görünmüyor. Çünkü kanunen bir dayanağı var. İlerleyen aşamada anayasa mahkemesi iptal ettikten sonra ceza kesilen vatandaşların tekrar başvurması gerekebilir. Bu sebeplerle de daha önceden cam filmine getirilen yasaklar noktasında da tartışmalar yaşanmıştı. Hem kanuni hem siyasi irade bu noktada devreye girmiş ve söz konusu yasağı iptal etmişti. Yine aynı şeyin yaşanabileceğini düşünüyorum. Neticede bir cezayı koymak mümkün ama uygulamak da pek mümkün değil. Dikkat dağınıklığı yaratabileceği sebebiyle böyle bir uygulamaya gidildiği söyleniyor ama sürücü koltuğu yanında oturan kişilerin sigara içmesine müdahale edilmeyeceği söyleniyor. Bunun çok da uygulanabilecek bir hüküm olduğunu düşünmüyorum. Bu aşamadan sonra anayasa mahkemesinin ve siyasi iradenin müdahalesiyle bu yasağın kaldırılacağını düşünüyorum."

KAYSERİ

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:06
  • GÜNEŞ 06:27
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 15:51
  • AKŞAM 18:28
  • YATSI 19:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinem'i bıçaklayan eşi, 10 gün önce tahliye olmuş
YEREL HABERLER Sinem'i bıçaklayan eşi, 10 gün önce tahliye olmuş
Kalkan, "15 dakikalık tenffüsler derse odaklanmayı zorlaştırıyor"
YEREL HABERLER Kalkan, "15 dakikalık tenffüsler derse odaklanmayı ...
Önce yerinde inceledi sonra meclise taşıdı MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "Yeni bir köprü şart"
YEREL HABERLER Önce yerinde inceledi sonra meclise taşıdı MHP ...
Gençlik Kolları Başkanı Harmancı Gençlerle İstişare Toplantısını Yaptı
YEREL HABERLER Gençlik Kolları Başkanı Harmancı Gençlerle İstişare ...
Bıçaklanan kadının kocası tutuklandı
YEREL HABERLER Bıçaklanan kadının kocası tutuklandı
Otizmli gencin itfaiye sevgisi
YEREL HABERLER Otizmli gencin itfaiye sevgisi
Milletvekili Nergis ve Başkan Altun KAÇEM'i ziyaret etti
YEREL HABERLER Milletvekili Nergis ve Başkan Altun KAÇEM'i ziyaret ...
KAYÜ’de Mimarsinan OSB Yöneticilerine MYO’ların OSB’lere Katkıları Anlatıldı
YEREL HABERLER KAYÜ’de Mimarsinan OSB Yöneticilerine MYO’ların ...
Buldukları ziynetleri sahibine teslim eden aileye ‘Yılın Ailesi’ ünvanı verilecek
YEREL HABERLER Buldukları ziynetleri sahibine teslim eden aileye ...
Kapısına kilit vurulan Erciyesspor'un tesisleri hayata dönüyor TÜFAD Kayseri Şubesi'nden Türkiye'nin en kapsamlı eğitim tesisi 15 Bin metre kare alanda antrenör ve futbolcu eğitim tesisi
YEREL HABERLER Kapısına kilit vurulan Erciyesspor'un tesisleri ...
Kayseri Gençlerbirliği’nin fikstürü açıklandı
YEREL HABERLER Kayseri Gençlerbirliği’nin fikstürü açıklandı
Erol Bedir: Hikmet Karaman'ı ikna ettik
YEREL HABERLER Erol Bedir: Hikmet Karaman'ı ikna ettik
Erol Bedir: “Teknik direktör problemi yaşamadık”
YEREL HABERLER Erol Bedir: “Teknik direktör problemi yaşamadık”
'Oltalama' yöntemiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama
YEREL HABERLER 'Oltalama' yöntemiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama
Oltalama ile 120 bin TL transfer eden sanal dolandırıcılar yakalandı
YEREL HABERLER Oltalama ile 120 bin TL transfer eden sanal ...
6 günlük bebek, ambulans helikopterle sevk edildi
YEREL HABERLER 6 günlük bebek, ambulans helikopterle sevk edildi
Göçük altında kalan adam son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Göçük altında kalan adam son yolculuğuna uğurlandı
Böbrek yetmezliği olan bebek hava ambulansı ile Kayseri'ye getirildi
YEREL HABERLER Böbrek yetmezliği olan bebek hava ambulansı ile ...
Tehdit, şantaj ve fuhuş sanıklarına 21'er yıl hapis
YEREL HABERLER Tehdit, şantaj ve fuhuş sanıklarına 21'er yıl hapis
Başkan Palancıoğlu: "O annelerden birkaçını Avrupa Konseyi’ne götürüp kürt kardeşlerimizin terör örgütü tarafından kaçırılmasını anlatmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: "O annelerden birkaçını Avrupa ...
Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sağlıklı nesiller yetiştiriliyor
YEREL HABERLER Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sağlıklı nesiller ...
Tarihi kalede güvercinlere özel yuva
YEREL HABERLER Tarihi kalede güvercinlere özel yuva
Başkan Özdoğan:”Çocuk ve kadınlarımız için parklarımızı yeniliyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan:”Çocuk ve kadınlarımız için ...
Kamyonetin takla attığı kazadan yaralı kurtuldular
YEREL HABERLER Kamyonetin takla attığı kazadan yaralı kurtuldular

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X