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Otizmli gencin itfaiye sevgisi

İHA

Ailesiyle, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'nın yakınlarına taşındıktan sonra itfaiyeci olmak isteyen ve itfaiye teşkilatına büyük bir sevgi besleyen Otizmli Genç, bir günlüğüne de olsa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatının bir üyesi oldu. 15 yaşındaki Ali Özkay, itfaiyeci kıyafetlerini giydi, itfaiye aracına bindi, itfaiye hortumu ve merdivenini kullandı.

Otizmli gencin itfaiye sevgisi

Ailesiyle, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı’nın yakınlarına taşındıktan sonra itfaiyeci olmak isteyen ve itfaiye teşkilatına büyük bir sevgi besleyen Otizmli Genç, bir günlüğüne de olsa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatının bir üyesi oldu. 15 yaşındaki Ali Özkay, itfaiyeci kıyafetlerini giydi, itfaiye aracına bindi, itfaiye hortumu ve merdivenini kullandı.
Fevzi Çakmak Mahallesi’nde oturan 15 yaşındaki Otizmli Ali Özkay, itfaiyeci olma isteği ve itfaiyeye duyduğu sevgi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ulaşarak ilgi ve sevgisini dile getirdi. Ali Özkay’ın bu sevgisine kayıtsız kalmayan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Metin Kızılkan, İtfaiye Haftası’nda sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ali Özkay’ı evinde ziyaret eden İtfaiye Daire Başkanı Kızılkan, ailesi ve Ali ile sohbet etti. Ziyaret nedeniyle oldukça heyecanlanan Ali'ye genç itfaiyeci kıyafetleri giydirildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Metin Kızılkan, Kayseri itfaiyesinin 93’üncü, Türk itfaiyesinin 305’inci yılında böyle bir sevgiye mazhar olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ali Özkay’ı sadece ziyaret etmekle yetinmedi ve Ali’yi bir günlüğüne de olsa itfaiye personeli yaptı. Telsizden itfaiye teşkilatının merkez birimi ile görüşen Ali, daha sonra itfaiye aracına binerek şehir turu yaptı. Sirenlerini çalan itfaiye aracı ile itfaiye teşkilatının merkez binasına giden Ali Özkay, buradaki itfaiye personeli ile selamlaştı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı’nda Genç İtfaiye Eri Ali’ye, burada gerçek itfaiyeci kıyafetleri giydirildi. İtfaiye elbisesini giyen ve baretini takan Ali burada itfaiye hortumunu kullandı ve itfaiye merdivenine bindi. İtfaiye sevgisi ile yaşayan Ali Özkay, bu sevgiye karşılık veren İtfaiye Teşkilatı ile unutamayacağı bir gün yaşadı ve günün sonunda güzel hatıralarla ekipler tarafından evine bırakıldı.

KAYSERİ

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:06
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  • İKİNDİ 15:51
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