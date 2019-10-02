Gençlik Kolları Başkanı Harmancı Gençlerle İstişare Toplantısını Yaptı

Bugün ne oldu?

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ak Parti Yeşilhisar Gençlik Kolları Başkan Samet Harmancı Başkanlığında haftalık istişare toplantısını yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Toplantıya Ak Parti Yeşilhisar Gençlik Kolları Başkanı Samet Harmancı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Ak Parti Yeşilhisar Gençlik Kolları Başkanı Samet Harmancı"Gençlik Kolları olarak haftalık olağan istişare toplantımızı yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. Alınan kararlar Yeşilhisar'ımız için hayırlara vesile olsun. Bu davaya gönül verip toplantımıza iştirak eden bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. "dedi

KAYSERİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

GÜNEŞ 06:27

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:28

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.