KGC ile ORAN arasında Basın Müzesi Projesi sözleşmesi imzalandı KGC Başkanı Veli Altınkaya: "Sadece gazete ve dergilere ait bir müze olmayacak, Türk Sinemasının Kayseri’deki yerini de, radyonun, televizyonun tarihini de bu müzede bir şekilde bulacağız" ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci: "Önemli bir müze olacak olan Basın Müzesi’nin içerisinde olmak memnuniyet verici"

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) arasında Basın Müzesi Projesi için sözleşme imzalandı. KGC Başkanı Veli Altınkaya; Basın Müzesi'nin 4 Şubat'ta açılacağını söyledi.

ORAN toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan KGC Başkanı Veli Altınkaya, ORAN'ın KOBİ ve sivil toplum kuruluşlarının projelerine destek verdiğini söyledi. KGC'nin ORAN ile ikinci projesi olduğunu ifade eden Altınkaya, Basın Müzesi'nin 4 Şubat tarihinde açılacağını belirtti. Açılacak olan müzenin içerisinde basın tarihinin yanı sıra sinema, televizyon, internet haberciliği tarihinin de bulunacağını ve bunların dijital ortama aktarılacağının altını çizen Altınkaya; "Kalkınma ajanslarının ülkemiz tarihindeki yeri çok eski değil, yaklaşık 810 yıllık bir mazisi var. Ama Türkiye genelinde ajansların çok güzel işler yaptığı kanaatindeyim. Zamanla bu işlerin daha da güzelleşeceğine, artacağına inanıyorum. 2013 yılında dönemin genel sekreteri bugünkü Melikgazi Belediye Başkanı olan Mustafa Palancıoğlu döneminde bir eğitim projesi imzalamıştık. Bu manada Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ile kısa adı ORAN olan Orta Anadolu Kalkınma Projesi ile ikinci projesi olacak. Aslında bu manada bizim bir eksiğimiz var. Yoksa kalkınma ajansının hem KOBİ’lere hem sivil toplum kuruluşlarına çok sayıda projeye destek verdiklerini biliyoruz. İnşallah bundan sonra kamunun bütün imkanından yararlanma arzumuz olacak. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediyemiz eski Kayseri mahallesinde bir konak tahsis etti ‘Basın Müzesi’ yapılmak üzere. Basın Müzesi ile ilgili oranın anahtarını devraldık, çalışmalarımız devam ediyor. Tabi ciddi bir bilgi taraması yapmamız lazım. Oraya alacağımız makine, daktilo bir şekilde temin ederiz ama aslı olan 109 yıllık basın tarihinin bilgilerine ulaşmamız lazım. Bu müze sadece gazete ve dergilere ait bir müze olmayacak aynı zamanda Türk Sinemasının Kayseri’deki yerini de, radyonun, televizyonun tarihini de bu müzede bir şekilde bulacağız. ORAN’la imzalayacağımız bu projeye Teknopark’taki bir şirket aracılık ediyor. Buradan inşallah kdv dahil 50 bin TL gibi bir destek alacağız. Bu paranın önemli bir bölümü üniversitede iletişim fakültesindeki danışmanlık hizmeti yapan hocalarımız bize bilgiyi getirecekler biz de o bilgileri inşallah müzemizde önümüzdeki yıl 4 Şubat’taki müzemizin açılışına yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

ORAN Gelen Sekreteri Ahmet Emin Kilci ise böyle bir projede bulunduklarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projenin hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Kilci; “Orta Anadolu Kalkınma Ajansı olarak Gazeteciler Cemiyeti ile uzun zamandır bir çalışmamız olmamıştı. Bu çalışmayla önemli bir müze olacak olan Basın Müzesi’nin içerisinde olmak bizim açımızdan memnuniyet verici. Bu projeyle inşallah teknik destek programı kapsamında şimdiye kadar Kayseri, Sivas, Yozgat illerinde 400’e yakın proje desteklendi. Bu proje de inşallah bunlardan birisi olacak. 109 yıllık basının arşiv taramasının yapılıp daha sonra dijital versiyona dönüştürülmesini bu proje kapsamında inşallah yapacağız. Tabi burada ajansın bu işin içinde olması şu açıdan da önemli. Bizler gerçekten basın mensuplarıyla ajansımızın yaptığı faaliyetleri bir şekilde paydaşlarımızla duyuruyoruz. Bu anlamda Basın Müzesi gerek geçmişimiz gerekse geleceğimiz için önem arz ediyor. Ajans sadece verdiği mali desteklerle ortaya çıkıyor. Onun dışında birçok faaliyet de yapıyor. Bu faaliyetleri de inşallah sizlerle daha sık paylaşıyor ve duyuruyor olacağız" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Altınkaya ve Kilci sözleşmeleri imzaladı.

KAYSERİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

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