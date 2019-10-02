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Vali yardımcısının adını kullanarak dolandırıcılığa hapis cezası

İHA

Kayseri'de telefonla aradığı bir kişiyi vali yardımcısının adını kullanarak, lösemili çocuğa yardım topladıklarını söyleyip dolandırmaya çalışan sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mağdur, "Benim zararım yok ama başka canlar yanmasın diye şikayetçiyim" dedi.

Kayseri’de telefonla aradığı bir kişiyi vali yardımcısının adını kullanarak, lösemili çocuğa yardım topladıklarını söyleyip dolandırmaya çalışan sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mağdur, “Benim zararım yok ama başka canlar yanmasın diye şikayetçiyim” dedi.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Menderes G. ile mağdur F.I. ve avukatlar hazır bulundu.
Mağdur F.I. duruşmada ifadesinde “Beni bir erkek şahıs aradı. Kendisinin Vali yardımcısı Mehmet Emin Avcı olduğunu söyledi. Lösemili bir hasta için 500 bin TL gerektiğini, Valilik olarak 250 bin TL’sini karşıladıklarını, kalanı da hayırseverlerden topladıklarını söyledi. Ne kadar bağış yapılırsa, bağış makbuzu verileceğini söyledi. O şahıs ‘Arkadaşlar size dönecek’ diye telefonu kapadı. Daha sonra bir erkek şahıs arayarak, IBAN numarası verdi, herhangi bir rakam konuşulmadı. Ben şüphelendim, bürokratlardan tanıdığım vardı, o da böyle bir isimde vali yardımcısı olduğunu ancak usulen böyle bir yardım kampanyası yapılamayacağını söyledi. Ben de Vali bey ile irtibata geçtim, polise gidip beni arayandan şikayetçi oldum. Benim za