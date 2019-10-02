Başkan Öztürk:”Türkiye’nin Niagara’sı olan Kapuzbaşı Şelalesi için çalışmalar devam edecek”

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kapuzbaşı’nda incelemelerde bulunmak amacıyla ilçeye gelen Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu ile istişare toplantısı düzenledi.

Başkan Esat Öztürk’ün makamında gerçekleştirilen toplantıya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu’nun yanı sıra İl Müdürlüğü teknik personelleri de katıldı.

Toplantı da Kapuzbaşı Mahallesi’nde meydana gelebilecek doğal afetlerde risk altında bulunan yapılar ve Kapuzbaşı Turizm Master Planı konuşuldu.

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “ Hafta sonu Kayseri Valimiz Sayın Şeymus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve daire müdürleri Yahyalı’ya geldiler. Kapuzbaşı Master Planını değerlendirmek için bölgeye gittik. Verimli bir toplantı oldu. Kayseri Valimizin talimatlarıyla, Kapuzbaşı Turizm Master Planının ivme kazanması adına güzel kararların altına imza atıldı. Bu kararlar çerçevesinde sizi de ilçemizde ağırlıyoruz. Kapuzbaşı Mahallemizde 3 ay önce meydana gelen sel felaketi nedeniyle mahallemizde bulunan camimiz, evlerimiz ve pansiyonlarımız zarar gördü. İnşallah bölgede bundan sonra bu türlü felaketi yaşamama adına bir takım çalışmalar yapılacak. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz olarak yerinde inceleme yapacaksınız. Bu incelemelerden sonra belki mahallemizde bulunan on adet evin ve mahalle camisinin yeri değişecek. Bizde belediye olarak, planlama ve imara uygun hale getirme çalışmaları yapacağız. İl müdürlüğümüz ile iş birliği yaparak Kapuzbaşı mahallemize bir dokunuşumuz olacak. Kayserimiz ve Yahyalımız Türkiye’nin Niagarası dediğimiz Kapuzbaşı Şelalelerine sahip. Bu turizm değerini hem tanıtım açısından, hem de insanların bu bölgeyi rahat bir şekilde ziyaret etmeleri açısından valiliğimizin, Büyükşehir Belediyemizin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün ve belediyemizin gayretleri var” ifadelerini kullandı.

Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu ise konuşmasında, “ Valimizin talimatlarıyla Kapuzbaşı arazisi üzerinde çalışmalarımızı yaptık. Bugünde yerinde incelemeler yapmak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekibimizle ile birlikte buradayız. Orada yerleşim olarak riskli gördüğümüz yapıların, yer değişikliği ya da yeni imar planı açmak için ve Turizm Master Planı üzerine çalışmaları en kısa sürede yapacağız. Birlikte gerek proje gerekse maddi destek anlamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla çalışmalarınız devam edecek” diye konuştu.

KAYSERİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

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