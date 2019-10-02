Zabıtada ekiplerinden 'Dilenci' operasyonu

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Kayseri'de zabıta ekipleri kentin farklı noktalarında dilenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, kent genelinde vatandaşların dini duygularını istismar edip dilencilik yapan ve vatandaşları rahatsız eden dilencilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında kent merkezinde dilenen şahıslar yakalandı.

Zabıta ekipleri tarafından dilencilere karşı başlatılan çalışmaların hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

KAYSERİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

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