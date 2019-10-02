Kayserispor'da Lung şoku

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kaleci Lung, İzmir deplasmanında takımındaki yerini alamayacak.

Geride kalan hafta Konyaspor ile deplasmanda oynanan müsabaka sonrasında soyunma odası kapısını tekmelediği raporu tutulan kaleci Lung, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'na tedbirli olarak sevkedildi.

TFF Hukuk Müşavirliği kaleci Lung ile ilgili olarak "İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü futbolcusu Silviu Lung'un Konyaspor müsabakasındaki Sportmenliğe Aykırı Hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca" PFDK'ya sevkine karar verdi.

Lung, PFDK'nın ceza vermesi halinde İzmir'de oynanacak Göztepe maçında takımındaki yerini alamayacak. Ayrıca kırmızı kart cezalısı Bernard Mensah ile Pedro Henrique de oynayamayacak. Sakatlığı süren Artem Kravets ile maç eksiği bulunan Şamil Çinaz da İzmir'de forma giyemeyecek.

KAYSERİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

GÜNEŞ 06:27

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:28

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.