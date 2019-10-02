Kayserispor-Göztepe A.Ş maçını Çakır yönetecek

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Göztepe A.Ş maçını İstanbul Bölgesinden Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig Cemil Usta sezonu 7.haftasında İzmir'de oynanacak Göztepe A.Ş ile İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu zorlu doksan dakikaya İstanbul Bölgesi Süper Lig Hakemi Cüneyt Çakır görevlendirdi.

Göztepe A.Ş ile İstikbal Mobilya Kayserispor Cumartesi günü saat 17.30'da İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Mustafa Kürşad Filiz de maçın 4. hakemi olarak görevlendirildi. Kritik karşılaşmada VAR Hakemi Mete Kalkavan olurken, AVAR Hakemi ise Kemal Yılmaz oldu.

KAYSERİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

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