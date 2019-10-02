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Issız evde silahlı cinsel saldırı davasında 5 sanığa ceza yağdı

DHA

KAYSERİ'de, önceden tanıdıkları Timur T. ve Özkan Y.'yi sopayla döverek darbettikleri ve cinsel saldırıda bulundukları suçlamasıyla tutuklu yargılanan 5 sanığa, toplam 51'er yıl 1'er ay hapis cezası verildi.

KAYSERİ'de, önceden tanıdıkları Timur T. ve Özkan Y.'yi sopayla döverek darbettikleri ve cinsel saldırıda bulundukları suçlamasıyla tutuklu yargılanan 5 sanığa, toplam 51'er yıl 1'er ay hapis cezası verildi.
Geçen yıl 27 Ekim'de meydana gelen olayda Faruk Ç., Murat K., Samet G., Olcay K. ve Mahmut M. bir araya gelip, önceden tanıdıkları Timur T. ve Özkan Y.'yi, etrafı ağaçlarla çevrili ıssız alandaki eve çağırıp darbetti. Timur T. ve Özkan Y.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan 5 kişi, mahkemece tutuklandı.
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanıklar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanıklardan Faruk Ç., "Olayı ben tasarladım, ben planladım, cebir ve tehdit kullandım. Ama herhangi bir para falan almadım. Cezalandırılmak istiyorum. Arkadaşlarımın hiç alakası yok, ben yaptım, onların tahliye olmasını istiyorum, cezalandırın beni" dedi. Diğer sanıklar da olayla hiçbir alakaları olmadığını, mağdur olduklarını belirterek, beraatlarını istedi.
Mahkeme heyeti sanıklara, 'yağma', 'yağmaya teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'silahlı cinsel saldırı', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' ve 'şantaj' suçlarından toplam 51'er yıl 1'er ay hapis cezası verdi.  

KAYSERİ

02 Ekim 2019 Çarşamba

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