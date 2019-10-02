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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Yardımcısının ismini kullanarak, dolandırıcılığa hapis cezası

DHA

KAYSERİ'de, telefonda kendisini Vali Yardımcısı olarak tanıtıp, lösemi hastası çocuk için, iş insanı Ferhat I.'dan 250 bin TL istediği iddia edilen Menderes G. (30), 'dolandırıcılığa teşebbüs' suçundan tutuklu yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

KAYSERİ'de, telefonda kendisini Vali Yardımcısı olarak tanıtıp, lösemi hastası çocuk için, iş insanı Ferhat I.'dan 250 bin TL istediği iddia edilen Menderes G. (30), 'dolandırıcılığa teşebbüs' suçundan tutuklu yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.
Geçen Mayıs ayında meydana gelen olayda Menderes G., cep telefonu ile Ferhat I.'yı arayarak, kendisini Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı olarak tanıttı. Menderes G., lösemi hastası çocuk için 500 bin lira gerektiğini, 250 binini valilik olarak karşıladıklarını söyleyerek, geri kalan 250 bin TL'yi bağış olarak Ferhat I.'dan istedi. Ferhat I., durumdan şüphelenip, polise haber verdi. Gözaltına alınan Menderes G., mahkemece tutuklandı.
'BAŞKA CANLAR YANMASIN DİYE ŞİKÂYETÇİYİM'
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde, 'kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs' suçundan tutuklu yargılanan Menderes G., karar duruşmasında hazır bulundu. İş insanı Ferhat I., "Kendisinin Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı olduğunu söyledi. Lösemili bir hasta için 500 bin TL gerektiğini, Valilik olarak 250 bin TL´sini karşıladıklarını, kalanı da hayırseverlerden topladıklarını söyledi. Ne kadar bağış yapılırsa, bağış makbuzu verileceğini söyledi. Ben şüphelendim, bürokratlardan tanıdığım vardı. O da böyle bir isimde vali yardımcısı olduğunu; ancak usulen böyle bir yardım kampanyası yapılamayacağını söyledi. Ben de Vali Bey ile irtibata geçtim, polise gidip, beni arayandan şikâyetçi oldum. Benim zararım yok; ama başka canlar yanmasın diye şikâyetçiyim" dedi.
HAPİS CEZASI
Suçlamaları kabul etmeyen sanık Menderes G. ise, "Böyle bir şahsı aramadım, suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Menderes G.'ye, 1 yıl 8 ay hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılarak sanığın tahliye edilmesine karar verdi. 

KAYSERİ

02 Ekim 2019 Çarşamba

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