Aranan şahıs polisi karşısında görünce 2. kattan atladı Kayseri'de 12 ayrı suçtan 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Kayseri'de 12 ayrı suçtan toplam kesinleşmiş 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs, kendisini yakalamak için gelen polisleri karşısında görünce 2. kattan atlayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri suç makinesi şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 'hırsızlık', 'tehdit', 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma', 'konut dokunulmazlığını ihlal' gibi 12 ayrı suçtan toplam 10 yıl 53 ay hapis cezası bulunan, 3 bin 400 TL para cezası ile aranan ve Argıncık bölgesinde hırsızlık olaylarına karıştığı değerlendirilen Nuri Ç.'yi (27) yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın Fevzioğlu mahallesinde bulunan evde olduğunu tespit eden ekipler, eve operasyon düzenledi. Polisleri karşısında gören Nuri Ç., 2. kattan atlayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri kovalamaca sonucu Nuri Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nuri Ç., cezaevine teslim edildi.

KAYSERİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

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