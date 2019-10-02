Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig’in 7. haftasında oynayacağı Göztepe maçına hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayserispor Tesisleri'nde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümünde ise taktik çalışması yapıldı. Antrenmanda Karaman ve teknik heyetin oyuncularla yakından ilgilenmesi dikkat çekti.

Öte yandan antrenmanı Başkan Erol Bedir de takip etti.

Süper Lig’de İstikbal Mobilya Kayserispor ile Göztepe maçı cumartesi günü saat 17.30’da İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

KAYSERİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

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